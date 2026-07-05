Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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05.07.2026 20:11:08
Spotify Stock is Down 38% From All-Time High, But One Analyst Sees a 40% Upside
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