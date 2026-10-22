Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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22.10.2026 17:12:17
Spotify Stock Jumps 9% As Q3 Revenue Rises Despite Lower Profit
(RTTNews) - Spotify Technology S.A. (SPOT) is up 8.85 percent, gaining $46.51 to $571.85 on Thursday. The rise follows the company's third-quarter results, with revenue increasing 16.3 percent even as net income declined. Net income fell to EUR 518 million, or EUR 2.48 per share, from EUR 899 million, or EUR 3.28 per share, a year earlier.
Spotify is currently trading at $571.85, up from the previous close of $525.34 after opening at $561.29 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $563.18 and $588.88 during the session. Trading volume stands at 1.61 million shares, compared with average volume of 1.68 million shares.
Third-quarter revenue increased to EUR 4.97 billion from EUR 4.27 billion a year earlier. Spotify also provided next-quarter revenue guidance of 5.2 billion, according to the supplied results. The company's shares have traded between $405.00 and $683.96 over the past 52 weeks.
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