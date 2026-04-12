Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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12.04.2026 18:59:30
Spotify-Stream bringt 0,3 Cent: Musiker verdienen kaum was durch Streamingdienste
Wer Karriere mit seiner Musik machen will, muss im digitalen Zeitalter mit Streamingdiensten zusammenarbeiten. Doch die wenigsten Künstler können davon leben, wie eine Befragung in fünf Ländern zeigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|Spotify
|420,50
|1,69%
|Stream Co Ltd
|104,00
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