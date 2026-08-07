Spotify Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Spotify Technology hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 155,02 ARS. Im Vorjahresviertel waren -19,530 ARS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Spotify Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7 825,54 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 5 459,39 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at