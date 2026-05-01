Spotify Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Spotify Technology präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 207,35 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 43,64 ARS je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 7 520,10 Milliarden ARS gegenüber 4 654,71 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at