Spotify Technology: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Spotify Technology äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 242,09 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Spotify Technology ein EPS von 55,00 ARS je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 6 642,47 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Spotify Technology 4 122,17 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at