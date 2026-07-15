Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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15.07.2026 08:59:00
Spotify testet KI-Chatbot „Talk to Spotify“
Mit „Talk to Spotify“ lässt sich per Chat Musik steuern und die eigene Hörhistorie erfragen. Die Beta läuft ohne deutsche Nutzer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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