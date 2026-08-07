|
07.08.2026 06:31:29
Spotify vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Spotify lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 3,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spotify -0,480 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,55 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,76 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,79 Milliarden EUR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.