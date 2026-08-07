Spotify vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Spotify lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spotify -0,480 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,55 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,76 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,79 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at