Spotify Aktie
WKN DE: A2JEGN / ISIN: LU1778762911
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15.04.2026 23:40:34
Spotify Will Let Customers Buy a Hard-Copy Book With a Click in the App
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Nachrichten zu Spotify
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Spotify vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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10.02.26
|Spotify-Aktie klettert zweistellig: Quartalsgewinn springt hoch (dpa-AFX)
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10.02.26
|ROUNDUP: Spotify verdient deutlich mehr - Mehr Nutzer als erwartet (dpa-AFX)
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10.02.26
|Spotify triples profits after raising prices (Financial Times)
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10.02.26
|Ausblick: Spotify präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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26.01.26
|Erste Schätzungen: Spotify zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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25.12.25
|Spotify, Live Nation and the role of the music industry baddie (Financial Times)
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08.12.25
|Why Spotify Wrapped hits the sweet spot (Financial Times)
Analysen zu Click Holding Limited Registered Shs
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Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.