Spotlight Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Spotlight Group Registered stellte am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Spotlight Group Registered ein EPS von -0,770 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Spotlight Group Registered im vergangenen Quartal 30,4 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spotlight Group Registered 27,8 Millionen SEK umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,680 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,170 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Spotlight Group Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114,42 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 105,94 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

