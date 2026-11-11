Spotlight Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Spotlight Group Registered hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 29,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at