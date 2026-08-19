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19.08.2026 06:31:29
Spotlight Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Spotlight Group Registered hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,03 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 29,2 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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