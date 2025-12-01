Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
01.12.2025 15:50:22
Spotnana Launches Direct Integration With Booking.com To Expand Global Travel Content
(RTTNews) - Spotnana announced on Monday a new direct integration with Booking.com, a subsidiary of Booking Holdings (BKNG), providing its partners and customers with full access to the platform's global travel inventory and rates previously available only through Booking.com's website.
This integration allows for complete booking and servicing, including the ability to change or cancel bookings on your own, plus smooth support from agents. Travel buyers can also take advantage of loyalty rates, location-specific pricing, options for longer stays, and last-minute discounts.
Spotnana mentioned that this partnership is aimed at reducing content fragmentation with stronger direct connections. Meanwhile, Booking.com noted that Spotnana's setup helps enhance the traveler experience and makes it simpler for travel management companies to handle their inventory.
BKNG currently trading at $4,914.69 up $2.84 or 0.06 percent on the Nasdaq.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.