Spotr Group Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Spotr Group Registered hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Spotr Group Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,59 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,510 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Spotr Group Registered im vergangenen Quartal 3,5 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 236,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spotr Group Registered 1,0 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at