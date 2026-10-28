Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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28.10.2026 15:03:41
Spott vom Rivalen Samsung: "Crack-Gate" kratzt am Image des neuen Apple-Chefs
Der Start des neuen Falt-Handys Duo ist für Apple in mehrerer Hinsicht ein wichtiger Schritt. Zunächst legt das selbst für iPhone-Verhältnisse extrem teure Gerät einen glänzenden Verkaufsstart hin. Dann tauchen erste Berichte über Risse im Display auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 560,00
|-0,35%
|Apple Inc.
|313,35
|1,18%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|3 040,00
|-3,65%
|Samsung GDRS
|3 830,00
|-3,77%
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