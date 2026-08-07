SPR Auto Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SPR Auto Technologies veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,78 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 30,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 14,74 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SPR Auto Technologies 9,63 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at