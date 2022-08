Sprague Resources LP Com Unit Repr gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sprague Resources LP Com Unit Repr hat sich am 04.08.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,408 USD gegenüber -1,740 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 94,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sprague Resources LP Com Unit Repr einen Umsatz von 657,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at