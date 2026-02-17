Sprayking informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sprayking hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sprayking 0,090 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Sprayking im vergangenen Quartal 424,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sprayking 355,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at