Sprayking legte Quartalsergebnis vor

Sprayking hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 219,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 196,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at