Sprayking: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sprayking hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,790 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 58,91 Prozent auf 447,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,80 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,340 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,29 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,30 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at