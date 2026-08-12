Sprayking stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sprayking hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Sprayking 169,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 222,8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at