Sprecher: Iran hat nichts mit Ausschreitungen in Bagdad zu tun

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat vehement bestritten, etwas mit den Ausschreitungen an der amerikanischen Botschaft in Bagdad zu tun zu haben. "Die USA sollten mit diesen politischen Fehlkalkulationen und irrationalen Reaktionen vorsichtig sein", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Dienstag. Anstatt anderen Ländern die Schuld zuzuschieben, sollten die USA laut Mussawi lieber ihre "destruktive Politik" im Irak überdenken. Außerdem sollten die Amerikaner die Tatsache akzeptieren, dass sie in den Augen der Iraker als "Besatzungsmacht" in einem souveräneren Staat angesehen würden - und diese deswegen auch dagegen protestieren, sagte der Sprecher laut der Nachrichtenagentur Mehr.