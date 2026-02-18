|
18.02.2026 08:17:40
Sprecher: Lagarde hat keine Entscheidung über Ende ihrer Amtszeit getroffen
Von Paul Hannon
DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat nach Angaben eines Sprechers der Institution noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie ihre volle Amtszeit bis Oktober 2027 erfüllen wird. "Präsidentin Lagarde konzentriert sich voll auf ihre Aufgabe und hat keine Entscheidung bezüglich des Endes ihrer Amtszeit getroffen", sagte der Sprecher.
Zuvor hatte die Financial Times unter Berufung auf eine ungenannte Quelle berichtet, Lagarde werde vorzeitig zurücktreten. Dies solle dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz ermöglichen, vor den französischen Wahlen im nächsten Jahr bei der Auswahl eines neuen EZB-Präsidenten mitzuwirken.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
February 18, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.