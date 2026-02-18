Sprecher: Lagarde hat keine Entscheidung über Ende ihrer Amtszeit getroffen

Von Paul Hannon

DOW JONES--EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat nach Angaben eines Sprechers der Institution noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob sie ihre volle Amtszeit bis Oktober 2027 erfüllen wird. "Präsidentin Lagarde konzentriert sich voll auf ihre Aufgabe und hat keine Entscheidung bezüglich des Endes ihrer Amtszeit getroffen", sagte der Sprecher.

Zuvor hatte die Financial Times unter Berufung auf eine ungenannte Quelle berichtet, Lagarde werde vorzeitig zurücktreten. Dies solle dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz ermöglichen, vor den französischen Wahlen im nächsten Jahr bei der Auswahl eines neuen EZB-Präsidenten mitzuwirken.

February 18, 2026