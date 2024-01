Sprecher: Regierung in Gesprächen mit Solarhersteller Meyer Burger

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung befindet sich laut Wirtschaftsministerium in "aktuell laufenden" Gesprächen mit dem Schweizer Photovoltaik-Hersteller Meyer Burger, der nach eigenen Angaben erwägt, sein Werk in Freiberg in Sachsen zu schließen, falls es nicht mehr staatliche Förderung geben sollte, "Wir sind in Gesprächen mit Meyer Burger, und wir sind uns der schwierigen Lage dieses Unternehmens und der PV-Industrie in Deutschland sehr bewusst", sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Daher sind wir in diese Gespräche eingetreten, aber über Details dazu kann ich aktuell keine Auskunft geben", sagte er.

Allgemein gelte, dass die Bundesregierung natürlich die Solarindustrie und die Photovoltaik (PV) in Deutschland und Europa stützen wolle. Die Bundesregierung unterstütze die Einigung, die im Trilog auf europäischer Ebene zum Net Zero Industry Act erzielt worden sei, der nachfragestärkende Instrumente vorsehe, betonte er. Dieser sehe grundsätzlich vor, dass Instrumente wie ein Resilienzbonus geschaffen werden könnten. "Darüber wird aktuell beraten", sagte der Sprecher. "Da geht es um Resilienzausschreibungen im PV-Bereich, die erfolgen können und die mittels Resilienzkriterien die Produktion in Europa ermöglichen." Das Unternehmen hatte eine Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen in Europa zum Beispiel durch Resilienzmaßnahmen angemahnt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2024 09:07 ET (14:07 GMT)