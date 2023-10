Sprecher: Regierung will Schuldenbremse einhalten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner hat in Reaktion auf die SPD-Forderung nach einer Aussetzung der Schuldenbremse die Absicht der Bundesregierung bekräftigt, an der grundgesetzlichen Regelung festzuhalten. "Die Regierung hat sich vorgenommen, die Schuldenbremse einzuhalten", sagte der stellvertretende Regierungssprecher bei einer Pressekonferenz in Berlin. Auch im Koalitionsvertrag stehe, "dass die Schuldenbremse beachtet wird", hob er hervor. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums ergänzte, nötige Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur seien "vereinbar mit der Schuldenbremse".

SPD-Chefin Saskia Esken hatte angesichts drohender finanzieller Auswirkungen aktueller Konflikte ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse verlangt und gefordert, wenn sich die Schuldenbremse als Investitions- und als Innovationsbremse herausstelle, "dann müssen wir diese Regelung kippen". Zuvor hatte auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich darauf gedrungen, das Aussetzen der Schuldenbremse in Betracht zu ziehen.

