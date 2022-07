Sprecher: Scholz fährt nächste Wochen ins Allgäu in den Urlaub

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird kommende Woche in den Urlaub ins Allgäu reisen. Das erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Für den Montag sind zunächst aber noch Termine in Berlin geplant.

Am Mittag wird Scholz zunächst auf dem Petersberger Klimadialog eine Rede halten. Bei der Veranstaltung geht es um Vorbereitungen auf die für November geplante UN-Klimakonferenz in ägyptischen Scharm asch-Schaich. Am Nachmittag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah al-Sisi zusammentreffen. Mit al-Sisi wird Scholz über globale Themen und wohl auch über mögliche Gaslieferungen sprechen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2022 06:16 ET (10:16 GMT)