Sprecherin: Scholz unterbreitet Steinmeier "zeitnah" Vorschlag für Lambrecht-Nachfolge

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Rücktritt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) angenommen. Das gab die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Der Bundeskanzler respektiert die Entscheidung von Frau Lambrecht und dankt ihr für die gute Arbeit, die sie in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit als Verteidigungsministerin geleistet hat", sagte Hoffmann. Scholz habe den Rücktritt angenommen. "Der Bundeskanzler wird dem Bundespräsidenten zeitnah einen Vorschlag für die Nachbesetzung des Amtes unterbreiten", kündigte Hoffmann an. Dies erfolge aber "aus gutem Grund" aller Voraussicht nach noch nicht am Montag.

Scholz sei wichtig, dass das Kabinett paritätisch besetzt sei, betonte sie auf eine Nachfrage zur Nachbesetzung. Lambrecht hatte am Vormittag ihren Rücktritt bekanntgegeben. "Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu", hatte sie erklärt. Scholz respektiere die Entscheidung und die Gründe, betonte Hoffmann auf Nachfrage dazu.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2023 05:56 ET (10:56 GMT)