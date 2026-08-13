Sprengstoffverdacht legt Zugverkehr in Franken lahm

TREUCHTLINGEN (dpa-AFX) - Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchen einen sprengstoffverdächtigen Gegenstand im mittelfränkischen Treuchtlingen. Die Polizei bittet Menschen auf der Plattform X, den Bereich um den Bahnhof zu meiden und weiträumig zu umfahren. Der Zugverkehr zwischen Nürnberg und Ingolstadt ist komplett zum Erliegen gekommen./sax/DP/mis