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04.09.2026 20:37:38
'Sprengvorrichtungen' auch in Sachsen entdeckt
GÖRLITZ (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit Angriffen auf die Stromversorgung hat die Polizei auch in Sachsen "unbekannte Sprengvorrichtungen" entdeckt. "Die Polizeikräfte haben in dem noch laufenden Einsatz an zwei Fundorten vier Objekte gesichert und gehen jetzt die Entschärfung an", erklärte Innenminister Armin Schuster (CDU) auf dpa-Anfrage.
Hinweise darauf hätten sich aus einem Bekennerschreiben ergeben. Unmittelbar nach dessen Eingang seien schon am Donnerstag intensive Suchmaßnahmen eingeleitet worden, so Schuster. "Die sächsischen Sicherheitsbehörden stehen mit allen weiteren betroffenen Ländern in enger Abstimmung."
Die Polizeidirektion Görlitz hatte einen Einsatz nördlich von Bautzen bestätigt. Zuvor hatte es mehrere versuchte Sabotagen gegen die Energieversorgung in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen gegeben. Dazu ermittelt die Polizei./hum/DP/stw
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