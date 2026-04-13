Spring Airlines: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Spring Airlines hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CNY gegenüber -0,340 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Spring Airlines im vergangenen Quartal 4,69 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spring Airlines 4,02 Milliarden CNY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,38 CNY. Im letzten Jahr hatte Spring Airlines einen Gewinn von 2,33 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 21,42 Milliarden CNY gegenüber 19,97 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 2,29 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 21,28 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at