Spring Airlines legte Quartalsergebnis vor

Spring Airlines lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Spring Airlines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,99 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,27 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at