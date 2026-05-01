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01.05.2026 06:31:29
Spring Airlines veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Spring Airlines hat am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,690 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 6,07 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,32 Milliarden CNY umgesetzt.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,755 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 6,15 Milliarden CNY prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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