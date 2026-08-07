Spring Valley Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Spring Valley Acquisition A lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,13 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,130 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 99,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at