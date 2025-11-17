Spring Valley Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Spring Valley Acquisition A ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Spring Valley Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at