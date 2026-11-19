Spring Valley Acquisition A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Spring Valley Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at