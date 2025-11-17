Springbig präsentierte Quartalsergebnisse

Springbig äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,57 Prozent auf 5,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

