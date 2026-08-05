Springer Nature Aktie
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
|Erstes Halbjahr
|
05.08.2026 16:07:38
Springer Nature-Aktie höher: Optimismus für 2026 wächst
Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz insgesamt um 1,5 Prozent auf 939,8 Millionen Euro. Aus eigener Kraft wären es 6,2 Prozent gewesen. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 2,3 Prozent auf 246,2 Millionen Euro zu und wäre organisch noch stärker gestiegen als der Erlös. Die Zahlen fielen besser aus als von Experten erwartet.
"Wir haben ein starkes erstes Halbjahr erzielt, wobei unser Segment Research den Markt erneut übertroffen hat", sagte Vorstandschef Frank Vrancken Peeters laut Mitteilung. In der Forschungssparte sorgten Fachzeitschriften mit dem Wachstum der Zahl veröffentlichter Artikel für Schwung. Forschungseinrichtungen und Wissenschaftler zahlen dabei selbst für die Veröffentlichung in frei verfügbaren Forschungspublikationen.
Im Bereich Gesundheit dagegen bremsten im nicht deutschsprachigen Raum unsichere Aussichten die Marketingausgaben von Pharmafirmen, während es in Deutschland, Österreich und der Schweiz besser lief. Der Spartenumsatz ging leicht zurück, wäre organisch aber gewachsen. Auch im Segment Bildung wäre der Erlös aus eigener Kraft gestiegen, die hohe Inflation in Argentinien und der starke Euro sorgten aber für einen nominalen Rückgang.
Unter dem Strich fiel der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn von 129,4 auf 101,3 Millionen Euro. Zum einen belasteten höhere Ertragsteuern, zum anderen Wechselkurseffekte bei der Bewertung interner Verrechnungsposten.
Springer Nature-Aktie stark - Optimistischer für 2026
Die Aktien von Springer Nature haben am Mittwoch im XETRA-Handel nach den Halbjahreszahlen und einem aufgehellten Ausblick des Wissenschaftsverlags merklich Auftrieb erhalten. So geht es zeitweise 3,65 Prozent auf 19,30 Euro aufwärts.
Das Unternehmen geht nach Zuwächsen im ersten Halbjahr von etwas besseren Geschäften im Gesamtjahr aus. So soll das organische Umsatzwachstum bei rund 6 Prozent liegen statt bei 5 bis 6 Prozent. Auch bei der operativen Ergebnismarge zeigte sich der Vorstand nun etwas optimistischer.
Die Erlöse und das operative Ergebnis hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb JPMorgan-Analyst Daniel Kerven in einer ersten Reaktion. Er geht von leicht steigenden Marktprognosen für 2026 aus.
BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Springer Nature
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Springer Nature
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Springer Nature
|20,15
|2,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.