Springer Nature Aktie
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
|Wissenschaftsverlag
|
17.03.2026 15:39:00
Springer Nature-Aktie höher: Organisches Wachstum über Erwartungen - Fokus auf Profitabilität
Im laufenden Jahr sollen die Erlöse aus eigener Kraft um 5 bis 6 Prozent zulegen, die bereinigte operative Ergebnismarge soll sich dabei organisch um 0,3 Prozentpunkte verbessern. Mit dem avisierten Umsatzwachstum würde man letztlich über dem Konsens landen, rechnete ein Börsianer vor. Auch ein Margenanstieg sei bisher nicht erwartet worden.
Die Springer-Nature-Papiere waren zuletzt im Sog von KI-Verdrängungssorgen kräftig nach unten gezogen worden. Ende September 2025 hatten sie noch ein Zwischenhoch von 24,65 Euro erreicht, bevor es bis zum Freitag auf ein Rekordtief von 14,70 Euro nach unten ging. Im laufenden Jahr summieren sich die Kursverluste auf fast 15 Prozent.
2025 kletterte der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 1,93 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Dies liegt etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Aus eigener Kraft - also ohne Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte - betrug der Zuwachs 6,2 Prozent. Dazu habe vor allem der Full-Open-Access-Bereich beigetragen, hieß es. In diesem Bereich werden Forschungsinhalte für Leser frei zugänglich publiziert. Das Geld für diese Veröffentlichungen erhält Springer Nature von den Forschenden selbst.
Das bereinigte Betriebsergebnis legte im vergangenen Jahr um gut 6 Prozent auf 543,6 Millionen Euro zu. Hier hatten Branchenexperten ebenfalls in etwa so viel erwartet. Organisch stieg das Ergebnis um 9,2 Prozent. Die entsprechende Marge betrug 28,2 Prozent.
Unter dem Strich konnte das Unternehmen den auf die Aktionäre entfallenen Gewinn mit knapp 356 Millionen Euro im Vergleich zu gut 68 Millionen im Vorjahr verfünffachen. Der deutliche Anstieg geht neben der operativen Entwicklung auf ein deutliches verbessertes Finanzergebnis zurück. Die Aktionäre sollen eine Dividende in Höhe von 83 Cent je Aktie erhalten.
/mne/err/nas
BERLIN (dpa-AFX)
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