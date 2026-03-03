03.03.2026 15:36:38

Springer übernimmt weiteres US-Portal

BERLIN (dpa-AFX) - Der Medienkonzern Axel Springer baut seine Aktivitäten in Nordamerika weiter aus. Der Konzern habe das Unternehmen Bisnow erworben, das Nachrichtenangebote und Veranstaltungen für Anbieter von gewerblichen Immobilien im Portfolio habe, teilte Springer in Berlin mit.

"Bisnow verstärkt die Präsenz von Axel Springer in den USA durch zusätzliche B2B-Kompetenzen, Event-Infrastruktur und Geschäftskontakte", sagte Springer-Vorstandsmitglied Claudius Senst. Bisnow erreiche mehr als 1,7 Millionen Abonnenten und veranstalte jährlich mehr als 400 Events. Zum Kaufpreis machte Springer keine Angaben. Es handele sich eine "signifikante Transaktion", sagte ein Unternehmenssprecher.

Der Konzern hat seine Aktivitäten in den USA in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Die größte Übernahme in der Firmengeschichte war der Kauf der digitalen US-Mediengruppe Politico im Oktober 2021. Zu Springer gehören in den USA die Digital-Marken Business Insider und Morning Brew. Bisnow, eine B2B-Plattform, und Morning Brew gehören zur neu geschaffenen Brew Media Group./uk/DP/stw

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
