Springsnow Food Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Springsnow Food Group A hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.

Springsnow Food Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 677,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 637,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at