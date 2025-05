SpringWorks Therapeutics erhält positive CHMP-Stellungnahme für Mirdametinib zur Behandlung erwachsener und pädiatrischer Patienten mit NF1-PN

– im Falle einer Marktzulassung wäre Mirdametinib die erste und einzige Behandlung in der Europäischen Union für Erwachsene und Kinder mit NF1-PN –

– die Entscheidung der Europäischen Kommission wird für das dritte Quartal 2025 erwartet –

STAMFORD, Conn., May 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SpringWorks Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SWTX), ein kommerzielles Biopharmaunternehmen mit dem Schwerpunkt seltene Erkranungen und Krebserkrankungen, gab heute bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) eine positive Stellungnahme für die Erteilung einer bedingten Marktzulassung von Mirdametinib, ein MEK-Inhibitor, abgab, um symptomatische, inoperable plexiforme Neurofibrome (PN) bei pädiatrischen und erwachsenen Patienten älter als 2 Jahre mit einer Neurofibromatose vom Typ 1 (NF1) zu behandeln. Die Europäische Kommission (EC) wird die Stellungnahme des CHMP prüfen und voraussichtlich im dritten Quartal 2025 eine endgültige Entscheidung bezüglich der Zulassung treffen. Im Falle einer Zulassung wird Mirdametinib als 1 mg und 2 mg Kapsel sowie als leicht in Wasser auflösbare 1 mg Tablette erhältlich sein.

"Die positive Stellungnahme des CHMP bringt uns der Bereitstellung unseres Arzneimittels in Europa für Kinder und Erwachsene mit NF1-PN, die unserer Ansicht nach auf neue therapeutische Fortschritte angewiesen sind, einen Schritt näher", sagte Saqib Islam, Chief Executive Officer von SpringWorks. "Nach der Zulassung freuen wir uns darauf, geeignete Patienten in Europa schnellstmöglich mit Mirdametinib zu versorgen."

NF1 ist eine genetische Erkrankung, von der rund 3 von 10.000 Menschen in der EU oder schätzungsweise 135.000 Personen betroffen sind.1,2 Patienten mit NF1 haben über die Lebenszeit ein Risiko zwischen 30 bis 50 % für die Entwicklung von plexiformen Neurofibromen, also von Tumoren, die in einem infiltrativen Muster entlang der peripheren Nervenscheide wuchern und die zu erheblichen Verformungen, Schmerzen und funktionalen Beeinträchtigungen führen können.3,4? Plexiforme Neurofibrome können zu bösartigen Tumoren der peripheren Nervenscheide ausarten, eine agressive und potenziell tödliche Erkrankung.5 Aufgrund des infiltrativen Tumorwachstumsmuster von plexiformen Neurofibromen entlang der Nerven kann sich ein operatives Entfernen als herausfordernd erweisen, und bis zu ca. 85 % der plexiformen Neurofibrome gelten als ungünstig für eine vollständige Resektion.6,7,8

"NF1-PN ist eine genetische Erkrankung, die mit einer überaus hohen Sterblichkeit und Unvorhersagbarkeit verbunden sein kann. Sie verlangt den Patienten und ihren Betreungspersonen erhebliche körperliche und emotionale Belastungen ab, und es stehen nur begrenzte Behandlungsoptionen zur Verfügung", sagte Ignacio Blanco, MD, PhD, Chairman des National Reference Center for Adult Patients with Neurofibromatosis am Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Spanien. "Ein chirurgisches Entfernen von plexiformen Neurofibromen kann herausfordernd sein und ist oftmals nicht möglich, demzufolge könnte Mirdametinib im Falle einer Zulassung eine wichtige Behandlungsoption für Patienten im Kindes- und Erwachsenenalter in Europa sein."

Die CHMP-Stellungnahme basierte auf dem Marktzulassungsantrag (MAA) für Mirdametinib, der durch die EMA im August 2024 validiert worden war. Der MAA stützte sich vor allem auf die primären Ergebnisse aus der ReNeu-Phase-2b-Studie, an der 114 Patienten mit NF1-PN ab zwei Jahren oder älter eingeschrieben waren (58 Erwachsene und 56 pädiatrische Patienten). Die Studie erfüllte den primären Endpunkt in Bezug auf die objektive Ansprechrate (ORR), die durch eine unabhängige verblindete zentrale Überprüfung ermittelt wurde und eine ORR von 41 % (N= 24/58) bei Erwachsenen und 52 % bei Kindern (N=29/56) zeigte. Die beste mediane prozentuale Veränderung in Bezug auf das anvisierte PN-Volumen betrug -41 % (Bereich: -90 bis 13 %) bei Erwachsenen und -42% (Bereich: -91 bis 48 %) bei Kindern. Unter den Patienten mit einem bestätigen Ansprechen zeigten 88 % der Erwachsenen und 90 % der Kinder ein Ansprechen über eine Dauer von mindestens 12 Monaten, und 50 % respektive 48 % wiesen eine Ansprechdauer von mindestens 24 Monaten auf. Sowohl Erwachsene als auch Kinder zeigten frühzeitige und anhaltende wesentliche Verbesserungen in Bezug auf Schmerzen und Lebensqualität im Vergleich zur Baseline. Dies wurde anhand von mehreren Patientenergebnissen (PRO) ermittelt.9

Mirdametinib demonstrierte ein beherrschbares Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil. Erwachsene Patienten mit Mirdametinib berichteten als gängigste unerwünschte Nebenwirkungen (>25 %) von Hautausschlägen, Durchfall, Übelkeit, Schmerzen des Bewegungsapparats, Erbrechen und Müdigkeit. Zu den häufigsten unerwünschten Nebenwirkungen (>25 %) bei Kindern zählten Hautausschläge, Durchfall, Schmerzen des Bewegungsapparats, Erbrechen, Kopfschmerzen, Paronychie, linksventrikuläre Dysfunktion und Übelkeit.9

Mirdametinib ist in den USA für die Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten älter als 2 Jahre mit einer Neurofibromatose vom Typ 1 (NF1) zugelassen, die symptomatisch plexiforme Neurofibrome (PN) zeigen, die für eine vollständige Resektion ungeeignet sind.

Über die ReNeu-Studie

ReNeu (NCT03962543) ist eine laufende, multizentrische, einarmige Open-Label-Phase-2b-Studie, in der die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit von Mirdametinib für Patienten =2 Jahre mit inoperablen NF1-assoziierten PN und daraus resultierender erheblicher Morbidität untersucht wird. An der Studie waren 114 Patienten eingeschrieben, die ohne Berücksichtigung der Ernährung zweimal täglich Mirdametinib in einer Dosis von 2 mg/m2 (Maximaldosis von 4 mg zweimal täglich) erhielten. Mirdametinib wurde im Rahmen eines Dosierungsschemas mit 3-wöchiger oraler Verabreichung und 1-wöchigem Absetzen in Form einer Kapsel oder als auflösbare Tablette verabreicht. Der primäre Endpunkt ist die bestätigte Ansprechrate (ORR), die im Zuge nachfolgender Scans während der aus 24 Zyklen bestehenden Behandlungsphase als Anteil von Patienten mit einem um =20 % geringeren Volumen des anvisierten Tumors definiert ist und mittels MRT und unabhängiger verblindeter zentraler Überprüfung festgestellt wurde. Zu den sekundären Endpunkten zählen die Sicherheit und Verträglichkeit, die Ansprechdauer sowie Veränderungen in den Patientenergebnissen (PRO) von der Baseline bis Zyklus 13. Die Behandlungsphase der Studie ist abgeschlossen und die Ergebnisse wurden auf der Jahrestagung 2024 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt. Patienten mit abgeschlossener Behandlungsphase konnten die Behandlung im optionalen langfristigen Follow-up-Teil der Studie, der nach wie vor im Gange ist, fortsetzen.

Über NF1-PN

Neurofibromatose vom Typ 1 (NF1) ist eine seltene genetische Erkrankung, die aus Mutationen des NF1-Gens resultiert. Dieses Gen ist für die Neurofibromin-Kodierung verantwortlich, das wesentlich für die Unterdrückung des MAPK-Wegs zuständig ist.10,11 NF1 ist die gängigste Form von Neurofibromatose, mit einem weltweiten Auftreten bei der Geburt unter ca. 1 von 2.500 Personen.3,12 In der EU sind etwa 3 von 10.000 Menschen oder schätzungsweise 135.000 Personen von NF1 betroffen.1,2 Der klinische Verlauf von NF1 ist unterschiedlich und manifestiert sich in einer Vielzahl von Symptomen in mehreren Organsystemen, einschließlich anormaler Hautverfärbung, Verformungen des Bewegungsapparates, Tumorwachstum und neurologischer Komplikationen wie z. B. kognitiver Beeinträchtigungen.13 Patienten mit NF1 haben im Mittel eine um 8 bis 15 Jahre kürzere Lebenserwartung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung.1

NF-Patienten haben über die Lebenszeit ein Risiko zwischen 30 bis 50 % für die Entwicklung von plexiformen Neurofibromen (PN), also von Tumoren, die in einem infiltrativen Muster entlang der peripheren Nervenscheide wuchern und die zu erheblichen Verformungen, Schmerzen und funktionalen Beeinträchtigungen führen können; in seltenen Fällen kann NF1-PN tödlich verlaufen.3,4,5 NF1-PN werden meistens in den ersten beiden Lebensjahrzehnten diagnostiziert.3 Diese Tumoren können agressiv sein und sind mit klinisch signifikanten Morbiditäten assoziiert; üblicherweise ist das Wachstum während der Kindheit rasanter.14,15

Aufgrund des infiltrativen Tumorwachstumsmusters entlang der Nerven kann sich ein operatives Entfernen als herausfordernd erweisen und zu dauerhaften Schäden und Verformungen führen.5 Bis zu ca. 85 % der plexiformen Neurofibrome gelten als ungünstig für eine vollständige Resektion.6,7,8

Über Mirdametinib

Mirdametinib ist ein oral verabreichter, niedermolekularer MEK-Inhibitor, der in den USA für die Behandlung von erwachsenen und pädiatrischen Patienten älter als 2 Jahre mit einer Neurofibromatose vom Typ 1 (NF1) mit symptomatisch plexiformen Neurofibromen (PN), die für eine vollständige Resektion ungeeignet sind, zugelassen ist.

Die FDA und Europäische Kommission haben Mirdametinib für die Behandlung von NF1 zum Orphan-Arzneimittel bestimmt.

Über SpringWorks Therapeutics

SpringWorks ist ein kommerzielle Biopharmaunternehmen, das sich einer Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit schweren, seltenen Erkrankungen und Krebserkrankungen verschrieben hat. Wir haben das erste und einzige von der FDA zugelassene Arzneimittel für Erwachsene mit Desmoidtumoren und das erste und einzige von der FDA zugelassene Arzneimittel für Erwachsene und Kinder mit einer Neurofibromatose vom Typ 1, die mit plexiformen Neurofibromen (NF1-PN) assoziiert ist, entwickelt, und streben eine entsprechende Kommerzialisierung an. Wir entwickeln zudem ein vielfältiges Portfolio innovativer zielgerichteter therapeutischer Produktkandidaten für Patienten mit soliden Tumoren und hämatologischen Krebserkrankungen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.springworkstx.com

Zukunftsgerichte Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung, die sich auf unser Geschäft, unsere Tätigkeiten und unsere Finanzlage beziehen, darunter, aber nicht ausschließlich, aktuelle Meinungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die Zukunft, zukünftige Vorhaben und Strategien, unsere Entwicklungs- und Kommerzialisierungspläne, unsere vorklinischen und klinischen Ergebnisse, unsere Erwartungen im Hinblick auf den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse der EMA-Überprüfung unseres MAA für Mirdametinib und unsere Pläne zur erstmaligen Markteinführung in der Europäischen Union im Jahr 2025, unsere Pläne zur weiteren Untersuchung von Mirdametinib bei pädiatrischen Patienten und Patienten im jungen Erwachsenenalter mit niedriggradigen Gliomen in einer Phase-2-Studie sowie in Bezug auf sonstige zukünftige Bedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem, aber nicht ausschließlich durch Begriffe wie "voraussichtlich", "meinen", "antizpieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "würde" und "könnte" sowie ähnliche Ausdrücke und Wörter gekennzeichnet. Von Zeit zu Zeit können neue Risiken und Unsicherheiten entstehen, die nicht alle für uns vorhersagbar sind. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den aktuellen Erwartungen und Überzeugungen der Geschäftsführung und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und erheblichen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung in Form von zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken in Bezug auf: (i) die Tatsache, dass Topline- oder vorläufige Daten aus klinischen Studien keine Prognosen über die endgültigen oder detaillierten Ergebnisse solcher Studien oder über die Ergebnisse sonstiger laufender oder zukünftiger Studien zulassen, (ii) den Erfolg und zeitlichen Ablauf der laufenden und geplanten klinischen Studien unserer Kooperationspartner, (iii) den zeitlichen Ablauf unserer geplanten regulatorischen Einreichungen und Interaktionen, einschließlich des zeitlichen Ablaufs und Ergebnisses von Entscheidungen durch die FDA, EMA und sonstige regulatorische Stellen, durch Gremien von klinischen Prüfstellen und Zulassungsstellen, (iv) die eventuelle Erfordernis zusätzlicher Informationen oder weiterer Studien seitens der EMA oder sonstiger regulatorischer Stellen oder eine fehlgeschlagene oder verweigerte Zulassung oder eine ggf. verzögerte Zulassung unserer Produktkandidaten, einschließlich Mirdametinib, (v) unsere Fähigkeit, die regulatorische Zulassung für jegliche unserer Produktkandidaten zu erlangen oder für unsere Produkte erteilte regulatorische Zulassungen zu behalten, (vi) unsere Vorhaben für die Erforschung, Entdeckung und Entwicklung zusätzlicher Produktkandidaten, (vii) unsere Fähigkeit zur Teilnahme an Kooperationen für die Entwicklung neuer Produktkandidaten und unsere Fähigkeit zur Realisierung des Nutzens, der aus solchen Kooperationen erwartet wurde, (viii) unsere Fähigkeit zur Wahrung eines angemessenen Patentschutzes und zur erfolgreichen Durchsetzung unserer Patentansprüche gegen Dritte, (ix) die Angemessenheit unserer Liquiditätslage für die durchgehende Finanzierung unserer Tätigkeiten über den gesamten in dieser Mitteilung genannten Zeitraum, (x) unsere Fähigkeit zur Einrichtung von Fertigungskapazitäten und die Fähigkeiten unserer Kooperationspartner für die Herstellung unserer Produktkandidaten und Skalierung der Produktion, und (xi) unsere Fähigkeit zum Erreichen bestimmter in dieser Mitteilung dargelegter Meilensteine.

Unbeschadet gesetzlicher Verpflichtungen, beabsichtigen wir nicht, hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können wir keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Dementsprechend wurde die Leserschaft darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen.

Weitere Informationen in Bezug auf die Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, die zu Abweichungen zwischen den Erwartungen von SpringWorks und tatsächlichen Ergebnissen führen können, empfiehlt sich ein Blick auf die "Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil II im Quartalsbericht von SpringWorks in Formular 10-Q für das am 31. März 2025 abgeschlossene Quartal sowie auf die in nachfolgenden Einreichungen von SpringWorks erörterten potenziellen Risiken, Unsicherheiten und sonstigen erheblichen Faktoren.

Ansprechpartner:

Medien

Media@Springworkstx.com

Anleger

Investors@Springworkstx.com

Referenzen