Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
|
15.01.2026 14:57:05
Sprinklr. Inc Director Sprinkles Some Additional Shares in Her Portfolio
Yvette Kanouff, Director at Sprinklr (NYSE:CXM), executed a direct sale of 157,389 shares totaling approximately $1.2 million on Dec. 8 and Dec. 9, 2025, following the conversion of Class B shares as detailed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($7.84); post-transaction value based on Dec. 9, 2025 market close ($8.03). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
|
18.11.25
|Erste Schätzungen: Sprinklr A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.25
|Ausblick: Sprinklr A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.08.25