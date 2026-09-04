Sprinklr A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sprinklr A äußerte sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Sprinklr A im vergangenen Quartal 213,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sprinklr A 212,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at