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05.06.2026 06:31:29
Sprinklr A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sprinklr A präsentierte in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Sprinklr A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 219,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 205,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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