05.12.2025 06:31:29
Sprinklr A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Sprinklr A hat am 03.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte Sprinklr A einen Gewinn von 0,040 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 200,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
