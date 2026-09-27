Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
|
27.09.2026 02:30:59
Sprinklr CEO Sells 145,865 Shares for $810,000 Amid a 35% One-Year Stock Price Decline
President and Chief Executive Officer Rory P. Read sold 145,865 shares of Sprinklr, Inc. (NYSE:CXM) on September 16, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($5.55); post-transaction value based on September 16, 2026 market close ($5.59).
Sprinklr is a global enterprise software company with a market cap of $1.4 billion and TTM revenue of $872.9 million, positioning it as a significant player in the cloud-based customer experience management sector.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
|
01.09.26
|Ausblick: Sprinklr A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|Erste Schätzungen: Sprinklr A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: Sprinklr A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: Sprinklr A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Sprinklr Inc Registered Shs -A-
|4,42
|-4,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.