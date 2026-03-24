Sprinkl a Aktie
WKN DE: A3CS1J / ISIN: US85208T1079
|
24.03.2026 20:55:02
Sprinklr Stock Down 33% as One Insider Sells Off $190,000 in Shares. Here's What Investors Should Know
Arun Pattabhiraman, the chief marketing officer of Sprinklr, reported the direct sale of 32,500 shares of Common Stock on March 16, 2026, for a transaction value of approximately $190,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.85); post-transaction value based on March 16, 2026 market close ($5.74).Note: 1-year performance is calculated using March 16th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AS ONE CORP
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sprinklr Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AS ONE CORP
|2 255,00
|1,62%
|Sprinklr Inc Registered Shs -A-
|4,94
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.