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28.08.2026 06:31:29
Sprint Bioscience AB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sprint Bioscience AB hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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