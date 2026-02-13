Sprint Bioscience AB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sprint Bioscience AB hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Sprint Bioscience AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 723,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 133,9 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 16,3 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,990 SEK. Im letzten Jahr hatte Sprint Bioscience AB einen Gewinn von -0,260 SEK je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 167,17 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Sprint Bioscience AB 65,64 Millionen SEK umgesetzt.

