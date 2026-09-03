Sprint Precision Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sprint Precision Technologies A präsentierte in der am 31.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 379,1 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sprint Precision Technologies A 354,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at